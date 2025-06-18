«Флорида» забила 94 гола в этом плей-офф – 4-й результат в истории Кубка Стэнли. Рекорд у «Эдмонтона» – 98 шайб в 1985 году

«Флорида» забила 94 гола в этом плей-офф и приблизилась к рекорду НХЛ.

В шестой игре финальной серии Кубка Стэнли «Пантерс» победили «Эдмонтон » (5:1, 4-2) и стали обладателями трофея.

94 заброшенные шайбы – четвертый показатель по результативности в истории плей-офф НХЛ. «Флориде » понадобилось 23 матча, чтобы достичь этого результата.

Больше забивали только «Ойлерс» в Кубке Стэнли-1985 (98 голов за 18 игр), «Айлендерс » в 1981-м (97 шайб за 18 матчей) и «Питтсбург » в 1991 году (95 голов за 24 игры).

«Флорида» вела в счете 255 минут и 49 секунд в серии с «Эдмонтоном» – рекорд финалов НХЛ. Предыдущий был у «Ойлерс» – 250:04 за 7 игр в 1987-м