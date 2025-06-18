Маршанд стал 4-м в истории НХЛ по очкам в плей-офф среди игроков, обменянных на дедлайне – 20 баллов. Больше только у Госсы, Рантанена и Габорика
Брэд Маршанд вошел в число лучших усилений на дедлайне в истории НХЛ.
37-летний форвард стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Флориды». Незадолго до закрытия окна переходов, его выменяли из «Бостона» на пик в 1-м раунде драфта-2027 года.
Маршанд набрал 20 (10+10) очков в плей-офф – это четвертый показатель среди всех хоккеистов, которых обменивали на дедлайне.
Первое место у Мариана Госсы – 26 очков («Питтсбург», плей-офф 2008 года), вторая строчка у Микко Рантанена – 22 балла («Даллас», 2025) и Мариана Габорика («Лос-Анджелес», 2014).
Отметим, что из этой тройки Кубок Стэнли выиграл только Габорик.
Маршанд выиграл второй Кубок Стэнли через 14 лет после первого. Он 5-й игрок в истории НХЛ с таким перерывом
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер НХЛ
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