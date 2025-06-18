Беннетт про «Конн Смайт»: «Это огромная честь. Но во «Флориде» 25 MVP, и приз мог достаться любому игроку»

Сэм Беннетт высказался о том, что ему вручили «Конн Смайт Трофи».

«Флорида » обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф НХЛ (4-2, 5:1 в шестом матче).

28-летний форвард «Пантерс» Сэм Беннетт был признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ-2025 по итогам голосования журналистов.

Канадец провел 23 матча в розыгрыше плей-офф и набрал 22 (15+7) очка при полезности «+6». Он стал лучшим снайпером турнира, а в финальной серии записал на свой счет 5 шайб.

«Я был полностью сосредоточен на победе в Кубке Стэнли. Стать MVP – это огромная честь. Но в нашей команде на самом деле 25 MVP, и приз мог достаться любому игроку.

Конечно, для меня это очень много значит. Но я бы не смог достичь этого без поддержки всей команды», – сказал Беннетт.

Лучшим в Кубке Стэнли-2025 стал парень, который не умел подтягиваться