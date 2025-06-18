Ткачак заявил, что «Флорида» стала династией после двух побед подряд в Кубке Стэнли: «Конечно, да. Безусловно»

Мэттью Ткачак заявил, что «Флориду» необходимо считать династией.

«Пантерс» выиграли второй подряд Кубок Стэнли, победив «Эдмонтон » в финальной серии – 4-2.

Династией считается команда, имеющая серию из трех чемпионских титулов подряд. Три года назад «Флорида » играла в финале, где уступила «Вегасу» (1-4).

– После успешной защиты титула, следует ли добавить «Флориду» в список династий?

– Конечно, да. Безусловно.

Я бы не был здесь без медперсонала и врачей. Я им обязан – выиграть этот Кубок Стэнли удалось только благодаря им. Мне очень повезло, – сказал форвард «Флориды» Мэттью Ткачак .

Ткачак играл в плей-офф с разрывом приводящей мышцы бедра и грыжей: «Преодоление трудностей делает Кубок Стэнли еще более ценным»