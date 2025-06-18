Ткачак заявил, что «Флорида» стала династией после двух побед подряд в Кубке Стэнли: «Конечно, да. Безусловно»
Мэттью Ткачак заявил, что «Флориду» необходимо считать династией.
«Пантерс» выиграли второй подряд Кубок Стэнли, победив «Эдмонтон» в финальной серии – 4-2.
Династией считается команда, имеющая серию из трех чемпионских титулов подряд. Три года назад «Флорида» играла в финале, где уступила «Вегасу» (1-4).
– После успешной защиты титула, следует ли добавить «Флориду» в список династий?
– Конечно, да. Безусловно.
Я бы не был здесь без медперсонала и врачей. Я им обязан – выиграть этот Кубок Стэнли удалось только благодаря им. Мне очень повезло, – сказал форвард «Флориды» Мэттью Ткачак.
Ткачак играл в плей-офф с разрывом приводящей мышцы бедра и грыжей: «Преодоление трудностей делает Кубок Стэнли еще более ценным»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости