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Ткачак заявил, что «Флорида» стала династией после двух побед подряд в Кубке Стэнли: «Конечно, да. Безусловно»

Мэттью Ткачак заявил, что «Флориду» необходимо считать династией.

«Пантерс» выиграли второй подряд Кубок Стэнли, победив «Эдмонтон» в финальной серии – 4-2.

Династией считается команда, имеющая серию из трех чемпионских титулов подряд. Три года назад «Флорида» играла в финале, где уступила «Вегасу» (1-4).

– После успешной защиты титула, следует ли добавить «Флориду» в список династий?

– Конечно, да. Безусловно.

Я бы не был здесь без медперсонала и врачей. Я им обязан – выиграть этот Кубок Стэнли удалось только благодаря им. Мне очень повезло, – сказал форвард «Флориды» Мэттью Ткачак.

Ткачак играл в плей-офф с разрывом приводящей мышцы бедра и грыжей: «Преодоление трудностей делает Кубок Стэнли еще более ценным»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
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