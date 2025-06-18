Экблад о «Флориде»: «Особая команда и организация – в НХЛ нет никого лучше. Мы созданы, чтобы быть на вершине, и не собираемся останавливаться»

Аарон Экблад прокомментировал победу «Флориды» в Кубке Стэнли.

«Пантерс» обыграли «Эдмонтон » в финальной серии – 4-2 (5:1 в шестой игре). 29-летний Экблад набрал рекордные для себя 13 (4+9) очков за 19 матчей при полезности «плюс 10».

1 июля защитник «Флориды » может стать свободным агентом. Его средняя годовая зарплата (кэпхит) по действующему договору – 7,5 млн долларов.

«Я не знаю, что произойдет, и не могу контролировать это. Жить настоящим – это самое важное, когда придет время, все непростые разговоры будут проведены.

Это особая команда, особая организация – не думаю, что в НХЛ есть что-то лучше. Может быть, однажды мы осознаем, через что парням пришлось пройти.

Мы верим, что «Флорида» создана, чтобы быть на вершине, и не собираемся останавливаться», – сказал защитник «Флориды» Аарон Экблад .

«Флорида» забила 94 гола в этом плей-офф – 4-й результат в истории Кубка Стэнли. Рекорд у «Эдмонтона» – 98 шайб в 1985 году

Маршанд стал 4-м в истории НХЛ по очкам в плей-офф среди игроков, обменянных на дедлайне – 20 баллов. Больше только у Госсы, Рантанена и Габорика