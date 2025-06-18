Маршанд о 2-м Кубке Стэнли: «Ощущения совсем другие, я стал лучше понимать, как это трудно. Все должно идеально сложиться. Меня, например, не должно было здесь быть»

Брэд Маршанд сказал, что воспринимает 2-ю победу в Кубке Стэнли иначе, чем 1-ю.

37-летний форвард выиграл главный трофей НХЛ с «Флоридой» – спустя 14 лет после чемпионства с «Бостоном » в 2011 году (в своем втором сезоне в НХЛ и первом полноценном).

Маршанд стал игроком «Пантерс» перед дедлайном. Обмен произошел, когда он не смог договориться с «Брюинс», где выступал с начала карьеры, об условиях нового контракта.

Форвард сообщил руководству клуба, что готов отозвать пункт о запрете на обмен только ради перехода во «Флориду».

В чемпионском плей-офф канадец набрал 20 (10+10) очков в 23 играх при полезности «+17».

«Ощущения совсем другие, чем в первый раз. Я стал гораздо лучше понимать, как трудно сюда попасть и сколько всего нужно сделать правильно, чтобы победить.

В НХЛ так много отличных команд и так много разговоров о том, что тот или другой парень заслуживает этого.

Но все должно идеально сложиться. Моя ситуация – отличный пример. Меня не должно было здесь быть. Но все сложилось именно так – и я наслаждаюсь этим», – сказал Маршанд.

Маршанд выиграл второй Кубок Стэнли через 14 лет после первого. Он 5-й игрок в истории НХЛ с таким перерывом