Дмитрий Рябыкин: «Нравится агрессивный хоккей Хартли. Может, имеет смысл добавить воздуха в атаке, развязать руки нападающим»

высказался о возможном назначении на пост главного тренера .

– Ходят слухи, что именно вы можете сменить Хартли на посту главного тренера «Авангарда». Что скажете?

– Омск для меня – родной город, провел в «Авангарде» 13 сезонов как защитник и еще шесть – в тренерском штабе, завоевали два чемпионства.

Есть хороший опыт, чувствую в себе силы. 46 лет – такой возраст, когда тренеру надо двигаться.

– С Хартли итоги сезона уже обсудили?

– Как раз вчера состоялся хороший разговор, Хартли поблагодарил за работу и сказал, что, по его мнению, я готов сделать следующий шаг.

В свою очередь, сказал Бобу самые теплые слова, четыре года работы с ним дали мне очень многое, заново открыл для себя профессию тренера.

– Что конкретно отметите?

– Мне нравится тот агрессивный, нацеленный на давление хоккей, который ставит Хартли. Также, на мой взгляд, он очень тонко выстраивает работу всего тренерского штаба.

Ему интересно мнение каждого специалиста, идет коллективный поиск оптимальных решений по каждому игроку, тройке и пятерке – как нашей, так и соперника.

Еще один момент – внимательное отношение к нюансам. Именно они все решают, когда встречаются два примерно равных соперника. В этом Хартли очень хорош.

– Что изменили бы в его системе?

– Игроки не всегда с восторгом воспринимают тщательную отработку нюансов, в том числе по видео. У кого-то иногда возникает усталость.

Но для профессионального хоккея это совершенно необходимая работа, без которой не будет результата.

Изменения? Может быть, имеет смысл немного добавить воздуха атаке, чуть развязать нападающим руки в плане импровизации. Это, так сказать, мысли вслух – для обсуждения.

– «Авангард» в следующем сезоне переезжает из Балашихи в Омск. Что это значит?

– Очень многое. В Омске – особая хоккейная атмосфера, новый стадион, верные, но требовательные болельщики.

В плане психологии и давления для «Авангарда» это будет очень интересный, знаковый сезон. Думаю, любой омич это прекрасно понимает, – сказал тренер омского клуба.