Юрий Новиков: «В «Авангарде» напрашивается ставка на дуэт Рябыкин – Курьянов. Хартли не привез-увез помощников из Северной Америки, а воспитал их здесь»

поделился мыслями о том, кто мог бы стать главным тренером .

– Плюс Хартли в том, что в отличие от большинства легионеров он не оставляет после себя выжженную землю. При достаточно сомнительной селекции в прошедшем сезоне костяк «Авангарда» создан.

И самое главное, что есть люди в тренерском штабе, которые впитали в себя все лучшее, предложенное канадским тренером, и которые способны продолжить дело.

– Кто именно?

– Не так давно в одной уже любительской команде встретился с , человеком, который отдал 13 лет «Авангарду» как защитник и еще шесть – как тренер.

И услышал от Дмитрия, как он с пяти лет каждый день в пять утра садился на электричку и ехал в хоккейную школу. Мне все стало ясно об этом человеке, о его рабочих качествах, характере.

Кстати, не случайно Хартли видит своим преемником именно Рябыкина, который был не только капитаном «Авангарда», но и прошел молодежные лиги Северной Америки. Значит, Хартли видит правильный спортивный характер и амбиции, стремление во всем побеждать.

– Но есть и другие кандидатуры...

– Я не случайно говорил о школах. В Омске на границе веков она сформировалась, у «Авангарда» пошли победы и на российском уровне, и на европейском. Именно в то время состоялось формирование омского стиля – игрового, амбициозного, не признающего авторитетов.

Поэтому там народ ценит того же Рябыкина – своего, проверенного боями тренера, который даже в сражениях с хулиганами из «Витязя» никогда не давал задний ход.

Назову и популярного экс-форварда «Авангарда» , которого Хартли подключил к штабу прошлым летом и который за несколько месяцев стремительно вырос. Не случайно, к концу сезона в каких-то решающих эпизодах во время таймаутов атакующие установки команде давал именно новичок Курьянов. Это показатель.

– Ваш прогноз на развитие тренерской ситуации в «Авангарде».

– Хартли сработал честно, не привез-увез помощников из Северной Америки, а воспитал их здесь. Поэтому никаких сюрпризов не жду.

Если Омск развивается системно и если есть стратегия развития, то ставка будет сделана на дуэт Рябыкин – Курьянов. На мой взгляд, она напрашивается, – заявил заслуженный тренер России.