Вячеслав Фетисов: «Йокерит» воспитал в КХЛ олимпийских чемпионов. В противном случае у финнов не было бы таких шансов. Плакать по ним никто не будет»

Вячеслав Фетисов отреагировал на слова Теему Селянне касательно сотрудничества с Россией.

«Йокерит» – сильный клуб. Уровень чемпионата с ним и без него разный.

С другой стороны, «Йокерит» воспитал в КХЛ олимпийских чемпионов. Впервые в истории они выиграли Олимпийские игры. В противном случае у них бы не было таких шансов, если бы они играли в Финляндии.

Это их решение. Ради бога, плакать по «Йокериту», как и по всем остальным, никто не будет», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Селянне нашел покупателей на арену «Йокерита»: «С русскими больше не связываемся»