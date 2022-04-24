Курри ввел свою жену в совет директоров «Йокерита». Они его единственные члены

Теги бизнес Яри Курри чемпионат Финляндии Йокерит Хоккей

Яри Курри ввел свою жену Ванессу в совет директоров «Йокерита».

Теперь они являются единственными его членами. 

Сообщается, что 13 апреля из совета директоров вышли Йони Хаутоярви, Сергей Батехин и Дмитрий Родов, связанные с дочерним предприятием «Норильского никеля», владевшего акциями клуба. 

Курри, ранее ставший единственным акционером «Йокерита», сообщил, что ищет инвесторов, которые могли бы стать совладельцами команды. 

Клуб из Хельсинки, недавно объявивший о выходе из КХЛ, планирует вернуться в чемпионат Финляндии в следующем году. 

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