высказался про любимый фильм и любимый телеканал.

– Если про любимый фильм спросим, ответ дадите сразу?

– Да. «Человек-амфибия». Я и в сотый раз с удовольствием пересматриваю. Особенно в дороге.

Вот пару недель назад возвращался из Киргизии, включил в самолете – и прекрасно время провел. Фильм светлый, сказочный. Успокаивает. Необыкновенная музыка, изумительные подводные съемки...

– Это точно.

– Их и американцы оценили. Признали, что в 1960-е под водой нельзя было снять лучше, чем в «Человеке-амфибии».

А актеры какие?! Казаков, Коренев, Анастасия Вертинская, в которую после выхода фильма влюбились все мужчины Советского Союза!

– Вы тоже?

– Конечно!

– Годы спустя встречались?

– Нет. Я дружил с Гурченко, другими артистками, а с Вертинской, как ни странно, не пересекались.

– Вы сказали про «Человека-амфибию» – «успокаивает». То же самое говорили нам когда-то про Animal Planet.

– Да, мой любимый канал. Жалко, в России его теперь не показывают. Я обожаю передачи про животных. Смотрю, как дерутся, как охотятся.

Жене такие передачи не по душе: «Это нехорошо. Они там едят друг друга...» А мне интересно. Умиротворяет, – сказал президент .