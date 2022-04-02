Третьяк назвал Animal Planet любимым каналом: «Жалко, в России его теперь не показывают. Обожаю передачи про животных. Смотрю, как дерутся, охотятся»

Владислав Третьяк высказался про любимый фильм и любимый телеканал.
– Если про любимый фильм спросим, ответ дадите сразу?
– Да. «Человек-амфибия». Я и в сотый раз с удовольствием пересматриваю. Особенно в дороге.
Вот пару недель назад возвращался из Киргизии, включил в самолете – и прекрасно время провел. Фильм светлый, сказочный. Успокаивает. Необыкновенная музыка, изумительные подводные съемки...
– Это точно.
– Их и американцы оценили. Признали, что в 1960-е под водой нельзя было снять лучше, чем в «Человеке-амфибии».
А актеры какие?! Казаков, Коренев, Анастасия Вертинская, в которую после выхода фильма влюбились все мужчины Советского Союза!
– Вы тоже?
– Конечно!
– Годы спустя встречались?
– Нет. Я дружил с Гурченко, другими артистками, а с Вертинской, как ни странно, не пересекались.
– Вы сказали про «Человека-амфибию» – «успокаивает». То же самое говорили нам когда-то про Animal Planet.
– Да, мой любимый канал. Жалко, в России его теперь не показывают. Я обожаю передачи про животных. Смотрю, как дерутся, как охотятся.
Жене такие передачи не по душе: «Это нехорошо. Они там едят друг друга...» А мне интересно. Умиротворяет, – сказал президент ФХР.