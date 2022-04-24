Александр Пашков: «Федотову не хватает опыта и умения раскладывать силы на длительный период плей-офф»

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Александр Пашков поделился мыслями в преддверии матча ЦСКА с «Металлургом» (1-2 в серии).

«Сегодня будет ключевой матч, потому что ЦСКА может в значительной степени сохранить шансы в серии, если успешно проведет четвертую игру и добьется победы. «Магнитка», если победит, будет в шаге от победы в Кубке, поэтому для нее это тоже ключевая игра. Важнейший матч, многое может повлиять на конечный результат.

Игра вратарей? Опыт Кошечкина – это серьезный фактор. Он играет без замен, принимает большую нагрузку. Василий держится на высоком уровне.

А вот Федотову как раз не хватает опыта и умения раскладывать силы на длительный период плей-офф. Без замен Ивану сложно играть. А так, в принципе, все матчи упорные, даже несмотря на счет 0:4 в прошлой встрече. Игра вратарей станет главным фактором успеха.

У Сергея Федорова тоже первый финал в роли главного тренера. Хоть в штабе ЦСКА и есть опытные помощники, решения все равно принимаются главным тренером, поэтому от Федорова многое зависит», – сказал олимпийский чемпион. 

«Магнитка» уже ведет в финале – благодаря канадцу, от которого отказался ЦСКА. В «Вашингтоне» его называли «советским игроком»

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