Дмитрий Юдин о симуляциях «Авангарда»: «Бывали моменты. Рассказывали, что ребята используют любую хитрость для получения результата»

Дмитрий Юдин ответил на вопрос по поводу симуляций игроков «Авангарда».
«Ак Барс» уступил омскому клубу (2-4) в серии первого раунда Кубка Гагарина.
– В чем «Авангард» был лучше вас в этом розыгрыше Кубка Гагарина?
– Когда вылетаешь от них три раза, понимаешь, что все дело в малейших деталях. То же везение, присущее в этом деле.
Вспомнить прошлогодний плей-офф, когда Найджел Доус штангу обстрелял. Спорт – такое дело, что если у тебя нет везения, то ничего не светит.
– В чем прибавили в четвертом и пятом матчах, что пошли победы?
– Просто мы понимали, что за ситуация сложилась вокруг нас, какой клуб мы представляем.
У кого-то мог быть последний сезон в клубе с чемпионскими традициями. Нужно было дорожить всеми моментами и проигрывать «Авангарду» с сухим счетом было бы неправильно.
К счастью, мы дважды победили, но потом был тот плохой матч, когда у нас ничего не получалось, а у соперника – наоборот.
– Прошлогодний «Авангард» и нынешний – разные команды?
– Я думаю, да. Разница ощутима: больше всего выделялись габариты игроков. Это было хорошо заметно на маленьких площадках.
Было видно, как соперника научили играть клюшками в своей зоне, расположение коньков при обороне тоже выделялось. Эти мелочи повлияли на результат.
– Квартальнов обвинял игроков «Авангарда» в симуляциях.
– Бывали моменты, конечно, но не хочется углубляться в это.
Мы знали об этом еще в прошлом году. Нам рассказывали, что ребята в «Авангарде» используют любую хитрость для получения результата.
– Заслуживает ли игра «Авангарда» уважение?
– Скажу просто: победителей не судят, – сказал защитник казанского клуба в интервью «Бизнес Online».