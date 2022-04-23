Дмитрий Юдин о симуляциях «Авангарда»: «Бывали моменты. Рассказывали, что ребята используют любую хитрость для получения результата»

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Дмитрий Юдин ответил на вопрос по поводу симуляций игроков «Авангарда».

«Ак Барс» уступил омскому клубу (2-4) в серии первого раунда Кубка Гагарина.

– В чем «Авангард» был лучше вас в этом розыгрыше Кубка Гагарина?

– Когда вылетаешь от них три раза, понимаешь, что все дело в малейших деталях. То же везение, присущее в этом деле.

Вспомнить прошлогодний плей-офф, когда Найджел Доус штангу обстрелял. Спорт – такое дело, что если у тебя нет везения, то ничего не светит.

– В чем прибавили в четвертом и пятом матчах, что пошли победы?

– Просто мы понимали, что за ситуация сложилась вокруг нас, какой клуб мы представляем.

У кого-то мог быть последний сезон в клубе с чемпионскими традициями. Нужно было дорожить всеми моментами и проигрывать «Авангарду» с сухим счетом было бы неправильно.

К счастью, мы дважды победили, но потом был тот плохой матч, когда у нас ничего не получалось, а у соперника – наоборот.

– Прошлогодний «Авангард» и нынешний – разные команды? 

– Я думаю, да. Разница ощутима: больше всего выделялись габариты игроков. Это было хорошо заметно на маленьких площадках.

Было видно, как соперника научили играть клюшками в своей зоне, расположение коньков при обороне тоже выделялось. Эти мелочи повлияли на результат.

– Квартальнов обвинял игроков «Авангарда» в симуляциях.

– Бывали моменты, конечно, но не хочется углубляться в это.

Мы знали об этом еще в прошлом году. Нам рассказывали, что ребята в «Авангарде» используют любую хитрость для получения результата. 

– Заслуживает ли игра «Авангарда» уважение?

– Скажу просто: победителей не судят, – сказал защитник казанского клуба в интервью «Бизнес Online».

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