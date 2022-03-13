Гимаев-младший о вылете «Ак Барса»: «Тут не столько поражение Квартальнова, сколько победа Хартли»

Сергей Гимаев-младший считает организацию игры главной причиной победы .

Омский клуб обыграл (2-4 в серии) в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина.

– Главная причина победы «Авангарда» – это организация игры. все лучшее, что было в прошлогоднем плей-офф, смог достать и в этот раз.

Ощущается и опыт победы в Кубке Гагарина: ребята знают, что могут выигрывать, если будут делать все правильно. Особенно это сказалось в последней, шестой встрече. Там было явное преимущество на стороне омичей в плане, прежде всего, организации игры.

– Другие эксперты называют это поражение «Ак Барса» тренерским.

– Я не хочу искать виноватых. В руководстве «Ак Барса» сами разберутся, как им действовать дальше. Тут не столько поражение Квартальнова, сколько победа Хартли.

«Авангард» – объективно хорошая команда. Уверенно отыграл вратарь и все остальные показали тот хоккей, который от них требовал Хартли. Хотя и не без проблем обошлось – сказывался отъезд финских защитников, особенно в четвертом и пятом матче. В шестой встрече, несмотря ни на что, смогли сыграть организованно в обороне.

– Почему, на ваш взгляд, Квартальнов так и не смог показать результат вместе с «Ак Барсом»?

– Я бы не хотел критиковать Квартальнова. Наверное, у него слишком прагматичный хоккей, в котором не хватало созидания. По ходу сезона тоже были проблемы в большинстве и с заброшенными шайбами, – сказал комментатор и бывший защитник клубов .