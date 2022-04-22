подвел итоги матча плей-офф с ЦСКА (4:0, 2-1).

– Хорошая игра с нашей стороны. Нам пришлось много обороняться. Хорошо воспользовались моментами, Кошечкин хорошо сыграл. Двигаемся дальше.

– С трибуны показалось, что команда сегодня затратила для победы ровно столько сил, сколько было нужно. При этом оставался запас. Согласны?

– Сложно сказать, есть ли запас. Все ребята отработали. Запас – такая вещь. Пропусти мы один гол, игра бы поменялась. Про запас в финале сложно говорить.

– Лайпсик набрал девять очков в трех матчах с ЦСКА. У него есть особенный настрой на армейцев?

– Обычно в играх с прошлой командой у многих хоккеистов особый настрой. Хочется, чтобы он так продолжал и дальше.

– Перед прошлым матчем вы перевели Виделля в четвертое звено, где он заиграл. Сегодня – забил важный второй гол. Можно сказать, что это пока что ваш лучший ход в финальной серии?

– Лучший – не знаю. Надеюсь, будут еще, но получилось хорошо.

– «Металлург» сегодня напоминал опытного боксера, который после нокдауна соперника во второй игре, сегодня не сбавил обороты и отправил соперника в глубокий нокаут. Уместно ли такое сравнение? Считаете ли вы, что завладели инициативой в серии?

– Насколько мне известно, нокаут – это когда ты выигрываешь четыре матча. Пока рано об этом говорить. Мы готовили ребят на то, что сегодня ЦСКА выйдет еще злее, будет больше толкаться и бить. Ребята с этим справились, молодцы, – сказал главный тренер .

«Магнитка»уже ведет в финале – затащил канадец, от которого отказался ЦСКА. В «Вашингтоне» его называли «советским игроком»