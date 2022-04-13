Гендиректор «Салавата»: «Не сказал бы, что Хафизуллин рвется в «Ак Барс». Хотим, чтобы он остался у нас»

Теги Ак Барс Салават Юлаев возможные переходы Динар Хафизуллин Чемпионат.com Ринат Баширов Хоккей

Ринат Баширов высказался о возможном переходе Динара Хафизуллина в «Ак Барс».

«Хафизуллин уходит в «Ак Барс»? Действительно, у него есть такое предложение. Сказать, что он рвется в Казань – я бы так не сказал.

Он серьезный человек и внимательно выслушал наше предложение. Абсолютный профессионал. Конечно же, мы вели с ним переговоры, и я бы не стал говорить, что его уход в «Ак Барс» – решенный вопрос.

Мы дали ему достаточное предложение, и решение только за ним. Конечно же, мы хотим, чтобы он остался у нас», – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева».

Хафизуллин может перейти в «Ак Барс». «Салават Юлаев» хочет сохранить

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