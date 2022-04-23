Президент «Локомотива» о Каюмове в НХЛ: «Мое мнение – не уедет. Ему рано уезжать»

Юрий Яковлев прокомментировал информацию о переходе Артура Каюмова в .

Ранее сообщалось, что хоккеист собирается подписать контракт с .

– Мое мнение, что Артур Каюмов не уедет. Как игрок он растет. На мой взгляд, ему рано уезжать. Пока я ничего об его отъезде не слышал.

сейчас находится в Америке, тренируется. Мы надеемся, что в следующем сезоне он будет играть.

– Почему решили переподписать контракт с ?

– Считаем его очень полезным. Потенциал очень большой. Где-то он занижал свои возможности, но мы верим в него.

– Вы готовы платить компенсации за ограниченно свободных агентов или будете и дальше следовать принципу не покупать игроков, права на которых принадлежать другим клубам?

– Да, раньше у нас был такой принцип. Но сейчас, может быть, и будем тратиться.

– На какие позиции ищете усиление?

– На все. Вообще игроков не хватает. Нас, конечно, больше всего беспокоит вратарская позиция, – сказал президент .