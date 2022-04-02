ЦСКА интересуется форвардом «Локомотива» Каюмовым. Игрок склоняется к отъезду в НХЛ («СЭ»)

заинтересован в подписании форварда .

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Срок соглашения игрока с истекает 30 апреля. Он станет ограниченно свободным агентом.

По информации издания, 24-летний хоккеист склоняется к отъезду в НХЛ, где «Чикаго» предлагает ему контракт новичка.

В сезоне-2021/22 нападающий провел 42 матча в регулярном чемпионате и набрал 19 (10+9) баллов. В плей-офф он отметился 3 передачами в 4 играх.

Каюмов был выбран на драфте НХЛ-2016 под 50-м номером.