ЦСКА интересуется форвардом «Локомотива» Каюмовым. Игрок склоняется к отъезду в НХЛ («СЭ»)

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ЦСКА заинтересован в подписании форварда Артура Каюмова

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Срок соглашения игрока с «Локомотивом» истекает 30 апреля. Он станет ограниченно свободным агентом.

По информации издания, 24-летний хоккеист склоняется к отъезду в НХЛ, где «Чикаго» предлагает ему контракт новичка.

В сезоне-2021/22 нападающий провел 42 матча в регулярном чемпионате и набрал 19 (10+9) баллов. В плей-офф он отметился 3 передачами в 4 играх.

Каюмов был выбран «Чикаго» на драфте НХЛ-2016 под 50-м номером.

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