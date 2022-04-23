Макдэвид набрал 116 очков в сезоне НХЛ, повторив личный рекорд. Он вернул чистое 1-е место в гонке бомбардиров

вновь вышел на чистое 1-е место в гонке бомбардиров, у него 116 очков.

Капитан трижды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата с (6:3).

На его счету стало 116 (43+73) очков в 77 матчах сезона. Макдэвид повторил свой личный рекорд по очкам за сезон (установлен в сезоне-2018/19 в 78 матчах). «Ойлерс» осталось провести еще 4 игры.

На втором месте идет Джонатан Юбердо – 113 (30+83) очков в 77 играх. У «Пантерс» в календаре еще 5 матчей.

На 3-м месте – Джонни Годро из «Калгари» – 109 (38+71) очков в 78 играх. «Флэймс» осталось провести 4 матча.