Григоренко про 0:4 от «Металлурга»: «Нападающие ЦСКА беззубо играют в атаке, надо находить ключи»

считает, что нападающие ЦСКА беззубо играют в атаке.

В третьем матче финальной серии Кубка Гагарина «Металлург» обыграл ЦСКА (4:0).

– Не получилось забить. Когда команда забивает ноль голов, невозможно выиграть.

Нужно идти на пятак, доставлять туда шайбу, воевать и забивать голы как угодно. Тем более что вратарь у них хорошо играет, нужно постараться туда под кожу залезть, забить даже мусорный гол.

– Что случилось у ЦСКА с реализацией? В этом плей-офф не уходили со льда без заброшенных шайб.

– Всякое бывает. Здесь, наверное, нужно, чтобы каждый в себе немного покопался. Нападающие чтобы поагрессивнее сыграли: нужно пойти на ворота, выиграть борьбу.

– Ни разу в большинстве не сыграли ни в первом, ни в третьем матче.

– Соперник супер дисциплинированно играет.

– Тяжело вспомнить, когда ЦСКА так крупно проигрывал в финале по счету. Есть понимание, что идет не так?

– Допускаем ошибки в обороне. Мы, нападающие, беззубо играем в атаке, надо стараться работать, находить ключи.

– Психологически нет моментов, которые смущают?

– Нет. Все понимают, что это финал. Нельзя расслабляться, впадать в какие-то моменты, как вы говорите, психологические. Завтра новый день – подготовка к следующей игре, – сказал нападающий ЦСКА.

Грандиозная победа «Металлурга»: на скорости разнесли защиту ЦСКА и вообще ничего не пропустили