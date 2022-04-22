Максим Сушинский: «ЦСКА спокойно оправится от поражения. Это плей-офф, здесь хоть 0:4, хоть 0:1 – дается одна победа»

считает, что ЦСКА спокойно оправится от поражения в третьем матче серии.

Московский клуб проиграл «Металлургу» со счетом 0:4.

«Магнитка» сегодня поинтереснее выглядела, посвежее, в атаке здорово играли. В обороне тоже хорошо подчищали. Заслуженная победа, здесь нет ничего удивительного.

ЦСКА спокойно оправится от этого поражения. Это плей-офф, здесь хоть 0:4, хоть 0:1. В итоге дается одна победа. Так что восстановятся как всегда, уже через день все сначала. Есть время разобрать ошибки», – сказал экс-игрок сборной России.

«Магнитка» уже ведет в финале – затащил канадец, от которого отказался ЦСКА. В «Вашингтоне» его называли «советским игроком»

Грандиозная победа «Металлурга»: на скорости разнесли защиту ЦСКА и вообще ничего не пропустили