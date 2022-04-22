Федоров после 0:4 от «Металлурга»: «Мы поняли, кто наш соперник. Будем стремиться к правильным выводам»

прокомментировал поражение от (0:4, 1-2).

«Соперника с победой. Высокие скорости, хорошая игра. Думаю, что мы неплохо смотрелись на этом фоне, хотя пропустили один гол, потом похожий второй гол. Вроде все на местах, но шайба выскочила, и мы были не готовы. Поэтому сделаем небольшой разбор, попереживаем до 12 ночи и будем готовиться к следующей встрече.

Думаю, что борьба начинается. Мы поняли, кто наш соперник, но думаю, что мы поняли о себе больше, поэтому будем стремиться к правильным выводам. Покажем ошибки, которые надо почистить, и будем готовиться.

Мы пропустили 10 шайб за два матча? Вторая встреча в Магнитогорске была непохожей на нас, такой обмен голами было нелогичен с нашей стороны. Мы забили три и были в игре, но это был хороший результат на каком-то отрезке. Что касается сегодня, то все шло постепенно и закономерно, как бы мне не хотелось говорить по-другому. Но в принципе мы были в игре, хотелось забить первую шайбу при 0:3, но после 0:4 уже было сложно так думать. Поэтому ничего не могу сказать.

Как итог – 0:4, но не думаю, что при счете 0:2 что-то было драматичное. У нас были хорошие контратаки, мы держали шайбу во втором периоде в зоне соперника. В общем, надо посмотреть и сделать разбор игры. Не думаю, что будем много менять. Единственное – надо успокоиться», – сказал главный тренер .