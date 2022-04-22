«Подлецы, только одно здесь слово. Отыгрываются на детях». Кожевников об отстранении сборной России от ЮЧМ

назвал подлецами авторов решения отстранить Россию от ЮЧМ.

Турнир начнется завтра в Германии. На прошлом юниорском чемпионате мира, проходившем в США, сборная России U18 заняла 2-е место, уступив Канаде в финале.

Национальные сборные России отстранены от участия во всех международных турнирах под эгидой в этом году.

«Я не раз говорил – подлецы. Отыгрываются на детях. Ну подлецы, что я могу сказать. Только одно здесь слово – подлецы.

И чисто по-хоккейному подлецы: и себя показать молодежи, и свой уровень проверить – это хорошая вещь», – сказал двукратный олимпийский чемпион.