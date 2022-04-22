«Подлецы, только одно здесь слово. Отыгрываются на детях». Кожевников об отстранении сборной России от ЮЧМ

Теги ИИХФ сборная России U18 Александр Кожевников ЧМ по хоккею юниорский Чемпионат.com Хоккей

Александр Кожевников назвал подлецами авторов решения отстранить Россию от ЮЧМ. 

Турнир начнется завтра в Германии. На прошлом юниорском чемпионате мира, проходившем в США, сборная России U18 заняла 2-е место, уступив Канаде в финале. 

Национальные сборные России отстранены от участия во всех международных турнирах под эгидой ИИХФ в этом году. 

«Я не раз говорил – подлецы. Отыгрываются на детях. Ну подлецы, что я могу сказать. Только одно здесь слово – подлецы.

И чисто по-хоккейному подлецы: и себя показать молодежи, и свой уровень проверить – это хорошая вещь», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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