«Тардиф вообще уже одурел. Такое ощущение, что у человека просто клиника». Кожевников раскритиковал президента ИИХФ

Теги ФХР ИИХФ Рене Фазель ЧМ по хоккею Александр Кожевников Чемпионат.com Люк Тардиф Хоккей

Александр Кожевников раскритиковал президента ИИХФ Люка Тардифа

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея может открыть дисциплинарное дело против Федерации хоккея России и экс-президента организации Рене Фазеля.

«100% ИИХФ ищет новые возможности, чтобы как-то наказать российский хоккей. Тардиф вообще уже одурел, такое ощущение, что у человека просто клиника. Нет, чтобы хоккей развивать… Делать ничего не умеет, а на человека, который почти 30 лет возглавлял ИИХФ и делал все для развития хоккея и дружбы, подает в этику.

Если Тардиф хоккеем занимался, видимо, шайба ему в лоб прилетела. Там сотрясение мозга, и оно не лечится.

Да, все идет к тому, что ЧМ-2023 у нас отберут. Ничего страшного, потом вернут. Позор просто, человек сам себя позорит.

Он рассказывает, что есть давление спонсоров, но спонсоров всегда можно найти. Есть и азиатские страны, которые готовы взяться за спонсирование чемпионата. Такое ощущение, что Тардиф бредит», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные