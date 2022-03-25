«Тардиф вообще уже одурел. Такое ощущение, что у человека просто клиника». Кожевников раскритиковал президента ИИХФ

раскритиковал президента ИИХФ Люка Тардифа.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея может открыть дисциплинарное дело против Федерации хоккея России и экс-президента организации .

«100% ИИХФ ищет новые возможности, чтобы как-то наказать российский хоккей. Тардиф вообще уже одурел, такое ощущение, что у человека просто клиника. Нет, чтобы хоккей развивать… Делать ничего не умеет, а на человека, который почти 30 лет возглавлял ИИХФ и делал все для развития хоккея и дружбы, подает в этику.

Если Тардиф хоккеем занимался, видимо, шайба ему в лоб прилетела. Там сотрясение мозга, и оно не лечится.

Да, все идет к тому, что ЧМ-2023 у нас отберут. Ничего страшного, потом вернут. Позор просто, человек сам себя позорит.

Он рассказывает, что есть давление спонсоров, но спонсоров всегда можно найти. Есть и азиатские страны, которые готовы взяться за спонсирование чемпионата. Такое ощущение, что Тардиф бредит», – сказал двукратный олимпийский чемпион.