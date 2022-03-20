Россию и Беларусь не будут заменять на ЮЧМ-2022, на турнире сыграют 8 команд

выступила с заявлением касательно ЮЧМ-2022.

28 февраля на заседании совета организации было принято решение отстранить российские и белорусские сборные от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации.

Они не будут заменены на другие команды. На турнире, который пройдет с 23 апреля по 1 мая в Германии, сыграют 8 сборных.

«После сокращения количества команд до восьми будет разработано новое расписание игр для ЮЧМ-2022 в Ландсхуте и Кауфбойрене.

Канада, США, Чехия и Германия начнут предварительный этап в группе A; Швеция, Финляндия, Швейцария и Латвия сыграют в группе B», – говорится на сайте ИИХФ.

ЮЧМ-2022 пройдет в немецких городах Кауфбойрен и Ландсхут