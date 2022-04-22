Стэмкос о рекорде «Тампы» по очкам: «Сказал Кучерову, что шайбу оставлю себе. У него впереди еще 600 или 700 очков, рекорд может не простоять долго»

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Стивен Стэмкос считает, что Кучеров побьет его рекорд по очкам для игроков «Тампы». 

Сегодня канадец стал новым рекордсменом «Лайтнинг» (956 очков), обойдя Мартена Сен-Луи (953). 

954-е очко Стэмкос набрал, забросив шайбу. Одним из ассистентов выступил Никита Кучеров, для которого это очко стало 600-м в карьере в НХЛ

«Я сказал ему, что оставлю шайбу себе. У него впереди еще 600 или 700 очков. С Кучеровым этот рекорд может не простоять долго. 

Приятно, что он случился дома в матче против команды, которую я боготворил в детстве. Здорово, что ассистентами стали Хедди [Виктор Хедман] и Куч. Мои родители были здесь, моя жена была здесь...

Знаете, я не считаю себя эмоциональным парнем, но это был поразительный момент. Просто потрясающий опыт 

Не могу дождаться, момента, когда смогу набрать Марти [Сен-Луи]. Все знают, что он значит для меня. Быть рядом с ним в книге рекордов – это что-то нереальное. Я определенно буду дорожить этим моментом долгое время», – сказал Стэмкос. 

Стэмкос стал новым рекордсменом «Тампы» по очкам за всю историю. Он набрал 956 баллов в 917 матчах и обошел Сен-Луи (953)

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