Стэмкос о рекорде «Тампы» по очкам: «Сказал Кучерову, что шайбу оставлю себе. У него впереди еще 600 или 700 очков, рекорд может не простоять долго»

считает, что Кучеров побьет его рекорд по очкам для игроков «Тампы».

Сегодня канадец стал новым рекордсменом «Лайтнинг» (956 очков), обойдя (953).

954-е очко Стэмкос набрал, забросив шайбу. Одним из ассистентов выступил , для которого это очко стало 600-м в карьере в .

«Я сказал ему, что оставлю шайбу себе. У него впереди еще 600 или 700 очков. С Кучеровым этот рекорд может не простоять долго.

Приятно, что он случился дома в матче против команды, которую я боготворил в детстве. Здорово, что ассистентами стали Хедди [Виктор Хедман] и Куч. Мои родители были здесь, моя жена была здесь...

Знаете, я не считаю себя эмоциональным парнем, но это был поразительный момент. Просто потрясающий опыт

Не могу дождаться, момента, когда смогу набрать Марти [Сен-Луи]. Все знают, что он значит для меня. Быть рядом с ним в книге рекордов – это что-то нереальное. Я определенно буду дорожить этим моментом долгое время», – сказал Стэмкос.

Стэмкос стал новым рекордсменом «Тампы» по очкам за всю историю. Он набрал 956 баллов в 917 матчах и обошел Сен-Луи (953)