Юбердо догнал Макдэвида в гонке бомбардиров, сделав 2 передачи в матче с «Детройтом». У обоих по 113 очков

набрал 0+2 в матче с «Детройтом» и догнал Макдэвида в гонке бомбардиров.

Форвард «Флориды» помог команде обыграть «Ред Уингс» (5:2) в регулярном чемпионате .

В 77 матчах на его счету стало 113 (30+83) очков. «Пантерс» осталось провести 5 матчей в регулярке.

Юбердо улучшает рекорд по передачам за сезон среди левых крайних. Рекорд среди вингеров в целом принадлежит Яромиру Ягру и Никите Кучерову (по 87, 1995/96 и 2018/19 соответственно).

Канадец делит 1-е место в гонке бомбардиров с из , у которого 113 (43+70) баллов в 76 играх. «Ойлерс» тоже осталось провести 5 матчей.

На 3-м месте идет Джонни Годро из «Калгари» – 109 (38+71) очков в 78 играх. «Флэймс» осталось провести 4 матча.