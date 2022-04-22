Панарин набрал 96-е очко в сезоне, побив свой рекорд. Он сделал 4 передачи, став 1-й звездой матча с «Айлендерс»

Форвард «Рейнджерс» сделал 4 голевые передачи в матче чемпионата с «Айлендерс» (6:3) и был признан первой звездой.

Россиянин набрал не менее 4 очков в одной игре в третий раз в сезоне.

Он продлил результативную серию (1+7) до 4 матчей.

Всего в 73 играх сезона на его счету 96 (22+74) баллов – это его личный рекорд.

Предыдущее достижение было установлено в сезоне-2019/20, когда он набрал за 95 очков в 69 матчах.

Сегодня за 14:59 (0:21 – в большинстве) у Панарина ни одного броска в створ ворот, полезность – «плюс 4».