Панарин – 6-й игрок в истории «Рейнджерс», набравший 90+ очков в 2+ сезонах

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Артемий Панарин сделал передачу в матче против «Детройта» (4:0, 3-й период).

Теперь на счету россиянина 90 (22+68) баллов в 71 игре сезона.

Нападающий «Рейнджерс» достиг этой отметки во второй раз в карьере.

В сезоне-2019/20 он набрал 95 (32+63) очков в своем первом сезоне в составе клуба из Нью-Йорка.

Панарин стал шестым игроком в истории «Рейнджерс», набравшим не менее 90 баллов в двух и более сезонах.

Ранее это удалось Жану Рателю (3 сезона с 90 и более очками), Марку Мессье (3 сезона), Яромиру Ягру (2 сезона), Уэйну Гретцки (2 сезона) и Роду Жильберу (2 сезона).

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