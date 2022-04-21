Ласьков об уменьшении лимита на легионеров: «Основная масса иностранцев привлекает молодежь и вносит что-то новое. У них есть чему поучиться»

Сергей Ласьков высказался о возможном сокращении лимита на легионеров в КХЛ.

«Во-первых, опыт показывает, что есть легионеры, которые по своей квалификации уступают нашим хоккеистам, но основная масса иностранцев, наоборот, привлекает молодежь и что-то новое вносит.

Во вторых, есть действующие контракты с иностранными игроками на следующий сезон. Давайте вариться в своей кухне, замкнемся, а что будет потом, когда все откроется и хоккей во всем мире будет развиваться? Можно поставить задачу развивать свой хоккей, постепенно уходить от легионеров, но прийти к цифре в три иностранца через два года.

У многих иностранцев есть чему поучиться – тому же мастерству. У нас ребята ходят в майках с [Джошем] Керри, на льду осваивают технику этих игроков», – сказал вице-президент «Металлурга».

ФХР предложила Минспорту уменьшить лимит на легионеров в КХЛ и ВХЛ до 3 игроков