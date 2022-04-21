Вайсфельд о составе России на матчи с Беларусью: «Собраны почти все молодые игроки с перспективой для роста. Важно, как они справятся с давлением»

Леонид Вайсфельд высказался о составе сборной России на матчи против команды Беларуси.

«Опубликованный состав, в котором наша сборная сыграет в Туле, для кого-то, возможно, и покажется неожиданным. Но, с другой стороны, в нем собраны практически все молодые игроки, которые имеют перспективу для роста, и почему бы их не посмотреть в предстоящих матчах.

Да, это не игры чемпионата мира, тем не менее это в любом случае международные матчи. Важно, как эти молодые ребята будут справляться с давлением.

Для тренеров – хороший шанс посмотреть их в игре и сделать выводы относительно дальнейших перспектив этих хоккеистов в сборной России», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.

Матчи против сборной Беларуси пройдут 1 и 2 мая, после чего сборная России продолжит подготовку к турниру в Санкт-Петербурге, на котором также выступят молодежная сборная России и сборная Беларуси.

Мичков, Мухамадуллин и Максим Третьяк – в составе сборной России на матчи с Беларусью и молодежкой. Зубов – главный тренер