«Овечкин приобретет статус великого. Уникальный игрок». Экс-защитник СКА Сафронов об Александре

уверен, что форвард будет признан великим.

«Это один из самых лучших наших игроков, который, несомненно, со временем приобретет статус великого. Наверное, просто при игровой карьере пока еще так не называют, хотя многие говорят, но в дальнейшем, несомненно, это ждет его.

Это уникальный игрок, который на протяжении стольких лет настолько стабильно играет на таком высоком уровне. Александр – немолодой игрок, но не увядающий. Видимо, потом расскажет секрет своего хоккейного долголетия», – сказал бывший защитник СКА.

Овечкин!!! Есть 50 голов за сезон (9-й раз в карьере!) – догнал Гретцки и Босси, обошел Селянне, вошел в топ-20 бомбардиров