Андрей Коваленко: «Знарок – один из лучших тренеров России последнего десятилетия»

Андрей Коваленко считает Олега Знарка одним из лучших тренеров России последнего десятилетия.

– Для многих Знарок в Казани – это сюрприз. А для вас?

– – один из лучших тренеров России последнего десятилетия, – один из лучших клубов в истории КХЛ. Не вижу в этом союзе никакого сюрприза.

– В чем тренерские особенности Знарка?

– Всем известно, что Знарок никогда не заглядывает в паспорт, для него все равны – и свои хоккеисты, и легионеры, и опытные мастера, и молодежь. Кто на тренировках лучший – тот и играет. Причем не в оборонительный, а в сбалансированный хоккей, где-то даже с акцентом на атаку, – сказал олимпийский чемпион.

Здорово, что Знарок вернулся в КХЛ. Но хочется увидеть что-то новое, а не «Динамо-2»