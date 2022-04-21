Игорь Знарок: «Олег хочет завоевать с «Ак Барсом» свой четвертый Кубок Гагарина»

Игорь Знарок сообщил, что его брат Олег хочет выиграть с «Ак Барсом» свой 4-й Кубок Гагарина.

– Я еще пока его не поздравлял, потому что назначение официально еще не произошло и вперед паровоза не бегут. Когда 1 мая объявят, тогда и будем поздравлять. Я за него, конечно, рад.

– С какими эмоциями он поехал в Казань?

– С энтузиазмом, с большими амбициями, заряженный. Олег хочет завоевать с «Ак Барсом» свой четвертый Кубок Гагарина.

– Он сможет построить в Казани хорошую команду?

– Олег со всеми хоккеистами старается быть на одной волне. Тем более в Казани есть игроки, с которыми он в свое время работал в сборной. Думаю, он со всеми там найдет общий язык, – сказал главный тренер «Белых Медведиц».

Здорово, что Знарок вернулся в КХЛ. Но хочется увидеть что-то новое, а не «Динамо-2»

«Ак Барс» не объявил о контракте со Знарком, так как до 31 мая у него действует соглашение с ФХР («Матч ТВ»)