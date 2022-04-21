Татьяна, мама капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, отреагировала на новый рекорд сына.
В матче с «Вегасом» (3:4 ОТ) россиянин достиг отметки 50 шайб за сезон в 9-й раз за карьеру, повторив рекорд НХЛ, который принадлежит Уэйну Гретцки и Майку Босси
«Конечно, мы посмотрели очередной матч Саши, довольны его игрой.
Уже успели поздравить сына с очередным достижением», – сказала Татьяна Овечкина.
Фэйр-плэй Овечкина: попросил судей не удалять соперника. И его послушались!
🎆Овечкин!!! Есть 50 голов за сезон (9-й раз в карьере!) – догнал Гретцки и Босси, обошел Селянне, вошел в топ-20 бомбардиров