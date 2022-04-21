Леонид Вайсфельд: «Со стороны «Металлурга» было много авантюрных решений. Уральцы затянули ЦСКА в непредсказуемую игру во втором матче»

Леонид Вайсфельд прокомментировал поражение ЦСКА в матче с «Металлургом» (4:6).

– Чем объяснить высочайшую результативность во втором периоде, когда магнитогорцы забросили четыре шайбы, а москвичи – три?

– Началось все с того, что со стороны «Металлурга» было много авантюрных решений. У меня создалось впечатление, что уральцы затянули ЦСКА в такую непредсказуемую игру. Нельзя сказать, что команды вдруг принялись играть в открытый хоккей. Но там было столько взаимных ошибок, что для финала это просто удивительно.

Причем непонятно, чем такие ошибки можно объяснить. Но если говорить об армейцах, и Федотов не лучший свой матч провел.

– Как раз хотел спросить: есть ли претензии к вратарю ЦСКА, пропустившему шесть шайб? Ведь порой Федотова «расстреливали» в упор.

– Тут как раз странная история. Потому что в пропущенных шайбах особой вины Федотова действительно нет. Но он очень неуверенно действовал в других моментах. От него шли неприятные отскоки и рикошеты после довольно простых бросков. И это не вселяло уверенности в игроков обороны ЦСКА.

– Был момент, когда счет за 44 секунды менялся трижды. Как такое возможно?

– В этом матче статистики КХЛ вообще массу рекордов насчитали. Там цифры для матча финала просто удивительные. Но вот бывает такое. Одна команда пропускает и бросается отыгрываться всей пятеркой, зевает контратаку… Люди начинают сильно рисковать. И иногда риск оправдывается, а в другой раз сам пропускаешь, – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.

«Магнитка» затащила ЦСКА в свою вселенную. Когда на льду весело, «Металлург» не остановить