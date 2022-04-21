Вице-президент «Металлурга»: «Кислого хоккея в финале не бывает. Мы не команда оборонительного плана, ЦСКА тоже настроен на атаку»

Сергей Ласьков прокомментировал победу «Металлурга» в матче с ЦСКА (6:4).

«Одним из факторов поражения в первом матче (1:3), конечно, было то, что команда не была в достаточном игровом тонусе. С ЦСКА мы давно не играли, хотя стиль команды известен, и Воробьев правильно сказал, что команда, которая постоянно напирает, практически не откатывается.

А вчера команда старалась выполнять то, что тренерский штаб наработал, и это получилось.

Большое количество голов во втором матче? Это следствие и ошибок в том числе: обе команды мастеровитые, и ошибки с обеих сторон привели к их реализации. «Металлург» – не команда оборонительного плана, ЦСКА тоже всегда настроен в стиле Федорова, на атаку. Поэтому игра должна быть интересная, и кислого хоккея в финале Кубка Гагарина не бывает», – сказал вице-президент «Металлурга».

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