Вице-президент «Металлурга»: «Кислого хоккея в финале не бывает. Мы не команда оборонительного плана, ЦСКА тоже настроен на атаку»

Теги Металлург Мг ЦСКА Илья Воробьев Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина ТАСС Сергей Ласьков Хоккей

Сергей Ласьков прокомментировал победу «Металлурга» в матче с ЦСКА (6:4).

«Одним из факторов поражения в первом матче (1:3), конечно, было то, что команда не была в достаточном игровом тонусе. С ЦСКА мы давно не играли, хотя стиль команды известен, и Воробьев правильно сказал, что команда, которая постоянно напирает, практически не откатывается.

А вчера команда старалась выполнять то, что тренерский штаб наработал, и это получилось.

Большое количество голов во втором матче? Это следствие и ошибок в том числе: обе команды мастеровитые, и ошибки с обеих сторон привели к их реализации. «Металлург» – не команда оборонительного плана, ЦСКА тоже всегда настроен в стиле Федорова, на атаку. Поэтому игра должна быть интересная, и кислого хоккея в финале Кубка Гагарина не бывает», – сказал вице-президент «Металлурга».

 «Магнитка» затащила ЦСКА в свою вселенную. Когда на льду весело, «Металлург» не остановить

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные