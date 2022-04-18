Юртаев о критике Овечкина за игру в большинстве при разгроме «Филадельфии»: «Люди получили 9 шайб и в очередной раз провалили сезон. Надо же на кого-то свалить»

назвал причины недовольства «Филадельфии» .

Российский форвард поучаствовал в разгромной победе над «Флайерс» (9:2) в чемпионате .

– Находите ли вы логику в случившемся на неделе странном скандале: игроки «Филадельфии» были недовольны тем, что при разгромном счете Овечкин провел в большинстве все 2 минуты и хотел забить сопернику еще больше шайб?

– Люди получили в свои ворота 9 шайб и в очередной раз провалили сезон. Надо же на кого-то свалить все свои несчастья. Такая логика, видимо.

Но вообще это стандартная энхаэловская олдскульная ерунда в стиле Дона Черри про уважение соперника и все в этом ключе.

Почему-то в таких случаях обиженные товарищи забывают другие примеры. Например, когда тренеры специально выпускают в концовках матчей с абсолютно очевидным исходом тех игроков, которым нужны очки для получения контрактных бонусов. И это считается нормальным, это не противоречит духу игры.

А когда мы все, включая представителей «Филадельфии», знаем, за чем гонится Овечкин, эти их слова не вызывают ничего, кроме жалости к команде, которая даже не в состоянии достойно принять поражение, – подчеркнул комментатор.

Овечкин забил 776-й гол в карьере (до 50 в сезоне – всего 4 шайбы) – с него начался вынос «Филадельфии»