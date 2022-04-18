Воробьев про 1:3 с ЦСКА: «Нельзя делать свои ошибки, а у «Металлурга» две во 2-м периоде»

объяснил поражение «Металлурга» (1:3) в 1-м матче финала плей-офф .

– так уже давно играет. Нельзя делать свою ошибку, а мы сделали две во втором периоде.

В плане реализации они хороши, но это только первая игра, готовимся дальше.

– Почему так много пробросов?

– А вы видели, как ЦСКА играет? Они вообще не откатываются. Так что это не с нами связано, а с ЦСКА.

Повторюсь, с ЦСКА нельзя делать своих ошибок и надо очень четко реализовывать свои моменты. Это очень опытная команда. Скорее всего, вот такая вся серия будет, – заявил главный тренер .