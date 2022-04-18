Мартемьянов о «Сибири»: «Многие ребята в прошлых клубах были не на первых ролях. Когда вышли в плей-офф, немного успокоились»

поделился мыслями об итогах сезона для .

– Естественно, нам хотелось добиться большего в этом сезоне. Венец сезона – это плей-офф, но в нем удовлетворения мы не получили.

Не скажу, что провалились в кубковых матчах, но все же сыграли не так, как хотелось бы.

Многие наши ребята в своих прошлых клубах были не на первых ролях, и когда вышли в плей-офф, немного успокоились. Это меня волновало. И все же в каждом минусе есть небольшие плюсы.

Местами мы показывали местами очень неплохую игру в плей-офф против крепкого соперника. Игра некоторых хоккеистов меня порадовала.

– Кого именно?

– Конечно, мы выигрывали и проигрывали командой весь сезон, но выделил бы Егора Аланова, Тимура Ахиярова, , и . Они сражались за победу. Это видно даже по статистике.

Если они продолжат расти вверх – а они обязаны продолжать – мы получим крепкую пару защитников и тройку нападения. Не обязательно в этих сочетаниях.

– Будут ли изменения в вашем тренерском штабе?

– Не могу ответить на этот вопрос. Это будет обсуждаться после попечительского совета, – сказал главный тренер новосибирского клуба.