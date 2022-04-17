Быков о серии ЦСКА – «Металлург»: «Хотелось бы увидеть семь матчей»

поделился ожиданиями от серии плей-офф КХЛ между и .

«Является ли преимуществом то, что «Магнитка» завершила серию с «Трактором» раньше, чем ЦСКА со СКА? Это все относительно. Все зависит от того, как была проведена эта пауза, правильно ли ее использовали для подготовки команды. Сильно длинная пауза тоже может выбить из ритма.

Думаю, что это две опытные команды, которые знают, как готовить спортсменов. Тем более, что это финал.

Как и любому другому болельщику, конечно, мне бы хотелось увидеть серию из семи матчей. Это и продолжение хоккейного сезона, и возможность воочию увидеть лучших игроков лиги. С этой позиции хотелось бы ожидать чуть больше, чем четыре матча. Но не думаю, что тренеры с нами согласятся. Для них главное – побыстрее выиграть. А за сколько матчей, уже не имеет значения.

У какой команды преимущество? Преимущество в этом плане у болельщиков, так как они будут свидетелями интереснейшего финала плей-офф , – сказал бывший главный тренер сборной России.