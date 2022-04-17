Зубов начнет работать со сборной России на следующей неделе. Лидеров клубов КХЛ на сборе не будет («Матч ТВ»)

начнет работать со сборной России в середине следующей недели.

1 и 2 мая российская сборная сыграет два товарищеских матча в Туле со сборной Беларуси.

Руководить командой будет главный тренер молодежной сборной Сергей Зубов. По информации , он начнет работать с приглашенными игроками в Новогорске уже в середине следующей недели.

Ожидается, что в составе российской команды не будет не только игроков из ЦСКА и «Металлурга», участвующих в финале Кубка Гагарина, но и лидеров из других команд КХЛ.

Напомним, что сборные России и Беларуси отстранены от всех международных соревнований под эгидой ИИХФ и пропустят ЧМ-2022 в Финляндии.