Зубов начнет работать со сборной России на следующей неделе. Лидеров клубов КХЛ на сборе не будет («Матч ТВ»)

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Сергей Зубов начнет работать со сборной России в середине следующей недели.

1 и 2 мая российская сборная сыграет два товарищеских матча в Туле со сборной Беларуси.

Руководить командой будет главный тренер молодежной сборной Сергей Зубов. По информации «Матч ТВ», он начнет работать с приглашенными игроками в Новогорске уже в середине следующей недели.

Ожидается, что в составе российской команды не будет не только игроков из ЦСКА и «Металлурга», участвующих в финале Кубка Гагарина, но и лидеров из других команд КХЛ.

Напомним, что сборные России и Беларуси отстранены от всех международных соревнований под эгидой ИИХФ и пропустят ЧМ-2022 в Финляндии.

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