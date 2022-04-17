38-летний Джиордано – самый возрастной игрок в истории «Торонто» с голом в овертайме. Предыдущий рекордсмен забил в 1929 году

38-летний Марк Джиордано – самый возрастной игрок в истории «Торонто» с голом в овертайме.
Защитник поставил точку в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (5:4 ОТ).
Джиордано (38 лет 195 дней) превзошел достижение Арта Данкана (38 лет 170 дней), отличившегося в 1929 году.
Всего в этом матче канадец набрал 3 (1+2) очка. Он стал 3-м защитником в истории «Лифс», кому это удалось в возрасте 38 лет или старше.
До него преуспели Тим Хортон (дважды 1+2 в 1969 году) и Карл Брюэр (0+3 в 1980 году).
В 13 матчах за «Торонто» после обмена из «Сиэтла» Джиордано набрал 8 (2+6) очков при полезности «+5» и среднем времени на льду 19:24.