Ковальчука могут выдвинуть на пост президента ФХР. Его поддержит Есмантович («Матч ТВ»)

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Кандидатуру Ильи Ковальчука могут выдвинуть на выборы президента ФХР.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации телеканала, он получит поддержку президента ЦСКА Игоря Есмантовича. Руководители КХЛ Алексей Морозов и Валерий Каменский также не против его прихода на этот пост.

Отмечается, что в случае победы Ковальчука главным тренером сборной России останется Алексей Жамнов.

Владислав Третьяк возглавляет Федерацию хоккея России с 2006 года. Выборы нового президента ФХР должны состояться в конце мая.

Ранее сообщалось, что Павел Буре может сменить Третьяка на этом посту.

Напомним, Ковальчук работал менеджером сборной России на Олимпийских играх в Пекине.

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