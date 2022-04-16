Ковальчука могут выдвинуть на пост президента ФХР. Его поддержит Есмантович («Матч ТВ»)

Кандидатуру Ильи Ковальчука могут выдвинуть на выборы президента ФХР.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации телеканала, он получит поддержку президента ЦСКА Игоря Есмантовича. Руководители КХЛ и также не против его прихода на этот пост.

Отмечается, что в случае победы Ковальчука главным тренером сборной России останется Алексей Жамнов.

возглавляет Федерацию хоккея России с 2006 года. Выборы нового президента ФХР должны состояться в конце мая.

Ранее сообщалось, что Павел Буре может сменить Третьяка на этом посту.

Напомним, Ковальчук работал менеджером сборной России на Олимпийских играх в Пекине.