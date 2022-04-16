Грицюк о победном буллите шведам на Олимпиаде: «Не было никакой трясучки. Как будто весь мир вокруг меня отключился»

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Арсений Грицюк рассказал о победном буллите шведам на Олимпиаде в Пекине. 

Бросок 21-летнего нападающего «Авангарда» позволил сборной России выиграть полуфинальный матч (2:1 Б) и выйти в финал. В нем команда уступила сборной Финляндии (1:2), получив серебряные медали. 

«Пожалуй, победный буллит в ворота шведов в полуфинале Олимпиады – это пока самое запоминающееся событие в карьере. Победа в Кубке Гагарина на втором месте.

Когда мне сказали, что я иду бросать, то сразу взял все эмоции под контроль. Внутри был момент ожидания, все чувства утихли, не было никакой трясучки.

Как будто весь мир отключился вокруг меня, и в нем есть только я, шайба, лед и вратарь. Я сразу знал, что буду делать.

Так получилось, что забил, а затем уже все эмоции вырвались наружу», – сказал Грицюк.

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