Александр Крылов: «Волков продолжит работу в «Авангарде». Мы коллективно наошибались, не он один отвечает за результат»

подвел итоги заседания совета директоров «Авангарда».

– Мы обсуждали много вопросов. Ключевые вопросы – это подведение итогов первой команды. Результат признан неудовлетворительным. Много говорили, почему так произошло. Есть субъективные и объективные факторы.

Понятно, что не на все факторы мы могли влиять. Но признано, что с точки зрения комплектования команды было допущено несколько ошибок. В дальнейшем постараемся их избежать.

Мы вернули институт селекционного комитета, который у нас был в чемпионский год. Посмотрим, это должно нивелировать все риски, которые произошли при формировании состава, который играл в этом году.

– Будут ли какие-то кадровые изменения? Продолжит ли свою работу Алексей Волков?

– У Алексея Волкова действующий контракт, конечно, он продолжит работу.

Не он один отвечает за результат. Мы коллективно все наошибались, поэтому все и будем исправлять эту ситуацию уже в Омске, – сказал председатель совета директоров «Авангарда».

Сезон «Авангарда» признан неудовлетворительным, работа Волкова – тоже. Решено возобновить работу трансферного комитета