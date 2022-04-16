Грицюк о прорывном сезоне: «Хартли увидел во мне что-то такое, что не каждый тренер заметит. Благодарен ему за толчок»

Теги Авангард Сборная России по хоккею Боб Хартли КХЛ олимпийский хоккейный турнир Чемпионат.com Егор Чинахов Арсений Грицюк Хоккей

Арсений Грицюк считает, что его прорыв в этом сезоне – заслуга Боба Хартли.  

– Сезон для «Авангарда» закончился раньше, чем хотелось. Какие ощущения после него?

– Для меня это был хороший сезон. И на Олимпийские игры съездил, и в клубе о себе заявил. В общем и целом я доволен. Конечно, хотелось бы поиграть подольше, пройти дальше в плей-офф с командой. Но мы там, где мы должны быть. Ничего страшного, дальше будем сильнее.

– Лично для вас этот год – по-настоящему прорывной. Как думаете, что стало причиной такого резкого взлета?

– Наверное, мое желание уже наконец по-настоящему заиграть в КХЛ. Хартли много со мной работал, и если в начале сезона еще не так сильно доверял, то потом увидел во мне что-то такое, что не каждый тренер заметит.

С каждой игрой у меня увеличивалось игровое время, мы много общались с Бобом. Сейчас Хартли уехал, но мы остались с ним в прекрасных отношениях, и я очень доволен, что мне удалось поработать с ним. Благодарен ему за тот толчок, который он дал мне в этом году.

– Вас подстегивал пример Егора Чинахова, для которого прорывным стал прошлый чемпионат?

– Не могу сказать, что я как-то на него равнялся. У него свой путь, у меня свой. Конечно, я очень рад за него, что он сейчас уже играет в НХЛ, – сказал 21-летний нападающий «Авангарда»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные