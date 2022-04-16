Грицюк о прорывном сезоне: «Хартли увидел во мне что-то такое, что не каждый тренер заметит. Благодарен ему за толчок»

считает, что его прорыв в этом сезоне – заслуга .

– Сезон для «Авангарда» закончился раньше, чем хотелось. Какие ощущения после него?

– Для меня это был хороший сезон. И на Олимпийские игры съездил, и в клубе о себе заявил. В общем и целом я доволен. Конечно, хотелось бы поиграть подольше, пройти дальше в плей-офф с командой. Но мы там, где мы должны быть. Ничего страшного, дальше будем сильнее.

– Лично для вас этот год – по-настоящему прорывной. Как думаете, что стало причиной такого резкого взлета?

– Наверное, мое желание уже наконец по-настоящему заиграть в . Хартли много со мной работал, и если в начале сезона еще не так сильно доверял, то потом увидел во мне что-то такое, что не каждый тренер заметит.

С каждой игрой у меня увеличивалось игровое время, мы много общались с Бобом. Сейчас Хартли уехал, но мы остались с ним в прекрасных отношениях, и я очень доволен, что мне удалось поработать с ним. Благодарен ему за тот толчок, который он дал мне в этом году.

– Вас подстегивал пример , для которого прорывным стал прошлый чемпионат?

– Не могу сказать, что я как-то на него равнялся. У него свой путь, у меня свой. Конечно, я очень рад за него, что он сейчас уже играет в НХЛ, – сказал 21-летний нападающий .