Тертышный про 1:2 с «Металлургом»: «Посмотрим, сыграет ли Кошечкин так хорошо в следующих матчах»

высказался о поражении «Трактора» от «Металлурга» (1:2) в плей-офф .

– Хороший, боевой матч. Проиграли матч за две минуты. хорошо воспользовался моментами, которые у него были. Мы разбрасывались своими возможностями, и это сыграло с нами злую шутку.

Физики хватает, но психологический момент – мы уходим назад в оборону, перестраховываемся, и это, повторюсь, играет с нами злую шутку.

«Металлург» сегодня молодцы, а мы – нет. Посмотрим видео, разберем те ошибки, которые были. Мы выйдем с чистой головой, и все будет хорошо.

– Как оцените игру Кошечкина?

– Не мне комментировать игру соперников. Василий – хороший, габаритный, опытный вратарь, у него много регалий. Он может сыграть на моменте, что и сделал. Просто могу поздравить его с победой. Но у нас впереди еще много матчей. Посмотрим, сыграет ли он так же хорошо в следующих, – сказал форвард .