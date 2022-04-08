Грубец о серии с «Металлургом»: «Мы были слишком дерзкими. Повели 2-0 и стали самоуверенными, думали, будет легко победить»

считает, что игроки «Авангарда» были слишком дерзкими в серии с .

В первом раунде команда переиграла (4-2), а во втором уступила «Металлургу» (3-4).

«Это был сумасшедший год, учитывая все события. Но что есть, то есть, надо было играть. Первый раунд с Казанью, повторение финала конференции прошлого года. Мы выиграли три первых матча, и уже тогда исход серии был понятен – вернуться с 0-3 почти невозможно. Было тяжело, но я очень рад, что мы снова их обыграли.

С «Магниткой» была настоящая битва, очень тяжелая. Ключевыми стали два домашних поражения. Если бы одну дома выиграли, уверен, мы бы прошли дальше. Но мы были не готовы, были слишком дерзкими. Серия началась так же, как с «Ак Барсом» – мы выиграли оба матча на выезде, повели 2-0 и стали слишком самоуверенными, думали, что будет легко победить, но это оказалось не так. Мы упустили момент и именно тогда проиграли серию.

Почему думали, что будет легко? Да, «Магнитка» провела невероятную регулярку, но мы знали, что давление будет на них, а не на нас, потому что они были фаворитами в нашей серии. Мы очень хорошо провели первые два матча, забили 15 голов, и казалось, что все будет легче легкого», – сказал вратарь .