Барзэл о Сорокине: «О нем мало говорят в контексте «Везины». Илья заслужил номинацию, его статистика супер хороша»

считает, что заслужил номинацию на «Везина Трофи».

Сегодня российский вратарь сделал 7-й шатаут в сезоне, отразив все 44 броска «Монреаля». По их числу он уступает только Якобу Маркстрему из «Калгари» (9).

«Очень круто видеть Сорокина в топ-5 по всем вратарским показателям. Мне кажется, что о нем мало говорят в контексте «Везины».

Учитывая то, как складывается наш сезон, все эти неудачные моменты, я думаю, что без него и Варли мы бы выступили еще хуже. Очевидно, что статистика у Ильи супер хороша.

Выиграть «Везину» – это одно, а просто получить номинацию – другое. Я считаю, что он это заслужил», – сказал нападающий «Айлендерс».

Обладатель приза лучшему вратарю будет определен по итогам голосования генменеджеров клубов, которое состоится после завершения регулярного чемпионата.

Номинантами называют трех вратарей, получивших наибольшее количество голосов. Их имена будут объявлены по ходу плей-офф, а кто из них стал победителем, будет известно позже.